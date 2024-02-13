Reuters: За 2023 рік експорт росії впав майже на третину

Загальний обсяг експорту росії впав майже на третину (28,3%) за 2023 рік, а постачання до Європи – на 68%, натомість експорт до Азії зріс до 72%.Про це пише агенство Reuters.

росія припинила публікувати детальну щомісячну статистику експорту та імпорту незадовго після вторгнення в Україну, а країни Заходу почали накладати на неї дедалі ширші санкції.

Попри намагання російської митниці приховати обсяги експорту та імпорту, за даними агенства деякі оприлюднені дані підтвердили залежність росії від країн Азії.

Загальний імпорт росії в 2023 році зріс на 11,7% до 285,1 млрд доларів, оскільки поставки з Європи впали на 12,3% до 78,5 млрд доларів, а імпорт з Азії зріс на 29,2% до 187,5 млрд доларів.

Натомість експорт до Азії зріс на 5,6% до 306,6 мільярда доларів. Частка цього регіону в російському експорті значно зросла – з 49% у 2022 році до 72% у 2023 році.

Імпорт до росії загалом збільшився на 11,7% до 285,1 мільярда доларів. При цьому постачання з Європи скоротилися на 12,3% до 78,5 мільярда доларів, а імпорт з Азії зріс на 29,2% до 187,5 мільярда доларів.

Експорт так званих "мінеральними продуктів", зокрема і нафти, впав на 33,6% до 260,1 мільярда доларів, тоді як експорт дорогоцінних металів і виробів скоротився на 15% до 60 мільярдів доларів.