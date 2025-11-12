Митниця: У 2025 році Україна імпортувала більше товарів ніж експортувала

У січні-жовтні 2025 року Україна імпортувала товарів на суму 67,8 млрд доларів, а експортувала на 33,2 млрд доларів.

Про це повідомила Державна митна служба (ДМС), передають Українськi Новини.

При цьому оподаткований імпорт склав 51,8 млрд доларів, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Так, серед лідерів країн, які імпортували товари до України: Китай - 15,1 млрд доларів, Польща - 6,4 млрд доларів і Німеччина - 5,4 млрд доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

- машини, устаткування та транспорт - 27 млрд доларів;

- продукція хімічної промисловості - 10,4 млрд доларів;

- паливно-енергетичні - 8,5 млрд доларів.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 4,2 млрд доларів, Туреччини - на 2,2 млрд доларів, Німеччини - на 2,0 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

- продовольчі товари - 18,2 млрд доларів;

- метали та вироби з них - 3,9 млрд доларів;

- машини, устаткування та транспорт - 3,1 млрд доларів.

В повідомленні сказано, що10 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 950,7 млн грн.