Митниця: У 2025 році Україна імпортувала більше товарів ніж експортувала

У січні-жовтні 2025 року Україна імпортувала товарів на суму 67,8 млрд доларів, а експортувала на 33,2 млрд доларів.
Про це повідомила Державна митна служба (ДМС), передають Українськi Новини.
При цьому оподаткований імпорт склав 51,8 млрд доларів, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Так, серед лідерів країн, які імпортували товари до України: Китай - 15,1 млрд доларів, Польща - 6,4 млрд доларів і Німеччина - 5,4 млрд доларів.
У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:
Експортували з України найбільше до Польщі - на 4,2 млрд доларів, Туреччини - на 2,2 млрд доларів, Німеччини - на 2,0 млрд доларів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
В повідомленні сказано, що10 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 950,7 млн грн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023