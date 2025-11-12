Войти

Митниця: У 2025 році Україна імпортувала більше товарів ніж експортувала

113
У січні-жовтні 2025 року Україна імпортувала товарів на суму 67,8 млрд доларів, а експортувала на 33,2 млрд доларів.

Про це повідомила Державна митна служба (ДМС), передають Українськi Новини.

При цьому оподаткований імпорт склав 51,8 млрд доларів, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Так, серед лідерів країн, які імпортували товари до України: Китай - 15,1 млрд доларів, Польща - 6,4 млрд доларів і Німеччина - 5,4 млрд доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

  • - машини, устаткування та транспорт - 27 млрд доларів;
  • - продукція хімічної промисловості - 10,4 млрд доларів;
  • - паливно-енергетичні - 8,5 млрд доларів.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 4,2 млрд доларів, Туреччини - на 2,2 млрд доларів, Німеччини - на 2,0 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • - продовольчі товари - 18,2 млрд доларів;
  • - метали та вироби з них - 3,9 млрд доларів;
  • - машини, устаткування та транспорт - 3,1 млрд доларів.

В повідомленні сказано, що10 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 950,7 млн грн.

Среда, 12 ноября 2025
Вторник, 11 ноября 2025
Понедельник, 10 ноября 2025
