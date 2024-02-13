Експерт: Заяви Трампа про припинення допомоги Україні є не чим іншим, як передвиборчою риторикою

Заяви можливого кандидата в президенти США Дональда Трампа про припинення допомоги Україні у війні проти агресора, є не чим іншим, як передвиборчою риторикою і націлені на зниження рейтингу Джо Байдена.
Про це в ефірі Апостроф TV розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
"Велике лобі в Республіканській партії - це ВПК: Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, тобто, великі мілітаристські компанії, і це фінансування (яке Конгрес виділяє на військову допомогу, зокрема Україні, - "Апостроф"). Тому я дуже далекий від думки, що пан Трамп, у випадку його перемоги, скаже своїм спонсорам "ми вам гроші не даємо". Республіканська партія - це партія, яка розвалила Радянський Союз. Мені здається, зараз це велика риторика Трампа про ненадання допомоги Україні, тому що він не хоче допомагати Джозефу Байдену переобратися на другий термін”, - сказав Ступак.
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