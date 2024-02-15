ЄС планує внести до санкційного списку проти рф осіб, які причетні до викрадення українських дітей

Європейський союз планує додати до нового санкційного списку проти рф осіб, які причетні до депортації українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Настоящее время".
в'ячеслав гладков
Зазначається, що до списку увійшов губернатор Бєлгородської області.
Влада Євросоюзу наполягає, що чиновник причетний до насильницької депортації українських дітей до росії, а також причетний до подальших незаконних усиновлень.
Дружина голови партії "справедлива росія"
Також під санкції має потрапити інна варламова, яку звинувачують у викраденні двох дітей з дитячого будинку в Херсоні. Для цього вона відвідала окуповане місто і перевезла їх до росії.
Викрадену 10-місячну дівчинку варламова і миронов всиновили, давши своє прізвище і змінивши місце народження на Подольськ.
Голова Червоного хреста Білорусі
До викрадення дітей, на думку влади ЄС, також має стосунок глава Білоруського відділення Червоного хреста дмитро шевцов.
Він публічно заявляв про депортацію 50 дітей з Лисичанська в Новополоцьк. Пізніше це підтвердила опозиційна режиму олександра лукашенка група "Кіберпартизани".
Хто ще може потрапити до списку санкцій
Видання пише, що до списку увійшли:
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