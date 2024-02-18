Зеленський планує найближчим часом зустрітися з Байденом в онлайн-режимі

Президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом зустрітися з президентом США Джо Байденом в онлайн-режимі. Про це глава держави сказав журналістам телеканалу Інтер на полях Мюнхенської конференції.

"Ми будемо на контакті постійному з Байденом, домовилися про це. Деякі деталі не буду говорити, але думаю, що в рамках зустрічі G7, найближчим часом ми зустрінемося онлайн", - сказав президент.

Він зазначив, що перебуває на постійному контакті зі США на різних рівнях, із Білим домом, із конгресменами.

Також Зеленський наголосив, що під час телефонної розмови з американським президентом, 17 лютого, той запевнив, що підтримуватиме Україну, і зробить усе, щоб був позитивний результат.

"Я впевнений, що США залишаться нашим стратегічним партнером", - сказав глава держави.