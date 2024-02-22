У Міноборони розробляють мобільний застосунок "Армія+" де будуть доступні документи та послуги для військових

Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок "Армія+", у якому будуть доступні документи та послуги для військових.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Зазначається, що військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.
"Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все", — заявив очільник відомства Рустем Умєров.
Очікується, що у застосунку Армія+ будуть наступні можливості:
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, військові кожного дня витрачають дуже багато часу на подання рапортів та іншу паперову рутини. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними.
"Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям", – підкреслила вона.
У пресслужбі відомства додали, що "Армія+" розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації. Запуск застосунку очікується влітку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023