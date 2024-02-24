Сьогодні друга річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну

Два роки тому близько 3:40 на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків, а сама Україна здригнулася від перших ворожих ракет на своїй території.
Про це передає Укрінформ.
Цьогоріч, на другу річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну планують приїхати лідери держав-партнерів. Зокрема, 24 лютого відбудеться онлайн-засідання лідерів країн G7 за участю України.
Крім того, Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію в неділю, 25 лютого. У цей же день відбудеться конференція за участю військово-політичного керівництва України. Під час заходу йтиметься про розвиток української армії, інтеграцію України до ЄС і НАТО, відновлення фізичного і психічного здоров’я українців, які постраждали від війни.
За два роки повномасштабної війни Україна завдала чималих втрат росії як в живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці.
Станом на 23 лютого 2024 року Силами оборони України було вже ліквідовано близько 408 тисяч 240 російських загарбників.
Також за цей період було знищено велику кількість ворожої техніки. Зокрема, 6526 ворожих танків, 12 410 бойових броньованих машин, 9916 артилерійських систем та іншого.
Крім того, у рамках обмінів полоненими між Україною і рф на батьківщину повернулося понад 2,6 тисяч українських воїнів та близько 150 цивільних осіб.
Однак, за два роки війни постраждало понад 30 тисяч мирних українців, близько 10 тисяч людей загинуло.
Станом на 23 лютого більше ніж 1758 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф, 528 дітей загинуло та понад 1230 отримало поранення різного ступеня тяжкості.
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