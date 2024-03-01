Остін: Внаслідок військової операції Ізраїлю в Секторі Гази загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.
Відповідаючи на запитання під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників про кількість загиблих жінок і дітей в Газі, Остін сказав, що "це понад 25 тисяч".
Ця заява пролунала на тлі прагнень Вашингтона припинити вогонь та зменшити кількість жертв серед цивільного населення в Газі.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена готується відправити Ізраїлю нову партію військової допомоги, незважаючи на те, що США наполягають на припиненні вогню в секторі Гази через значну кількість цивільних жертв.
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