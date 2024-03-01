Пентагон: У разі програшу України у війні, НАТО доведеться воювати з росією

У разі програшу України у війні проти росії з останньою доведеться воювати НАТО. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.
"Ми знаємо: якщо путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме більш агресивні дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", - сказав він.
Остін додав, що в разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитись насамперед країни Балтії.
"Якщо ви балтійська країна, ви вкрай хвилюєтесь, чи не будете наступними. Вони знають путіна. Вони знають, на що він здатен. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з росією", - сказав очільник Пентагону.
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