МЗС Франції: Союзники мають робити більше для допомоги України, адже росія не повинна перемогти

Союзники мають бути об’єднаними та робити більше для допомоги України, адже росія не повинна перемогти.
Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне в інтерв’ю La Tribune Dimanche.
За його словами, балтійські країни є найбільш вразливими, та їхні занепокоєння зростають зі збільшенням невизначеності, надто через вибори у США.
«Звідси наше бажання створити сплеск мобілізації та підтримки України. Необхідно було додати цю стратегічну невизначеність щодо росії, щоб послати сильний сигнал – ми залишатимемося єдиними», – сказав міністр.
Сежурне зазначив, що європейці та всі союзники України погоджуються з необхідністю робити більше і краще. На сьогодні сім країн, включно з Францією, підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною. Ще 25 перебувають у процесі підписання.
«Є певна єдність у тому, що насправді, після двох років конфлікту, росія стає все більш агресивною щодо нас. І на фронті є занепокоєння як стосовно довгострокової підтримки, так і щодо здатності України вистояти», – додав він.
Міністр закордонних справ наголосив, що ця війна вже мала наслідки для європейців з точки зору цін на енергоносії та купівельної спроможності, і що “було б набагато гірше, якби Україна розпалася або росія перемогла. Тому росія не повинна і не може перемогти”.
«Питання в тому, чи можемо ми змусити росію припинити війну інакше, ніж максимально підтримуючи Україну. Історія дає нам кілька прикладів того, у який глухий кут заводять стратегії відступу і слабкості», – зауважив Сежурне.
За його словами з росією треба говорити однією мовою – мовою балансу сил. Тому дуже наївно думати про встановлення собі власних заборон, коли саме росія порушує міжнародне право і намагається нав’язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023