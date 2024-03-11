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МЗС Франції: Союзники мають робити більше для допомоги України, адже росія не повинна перемогти

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Союзники мають бути об’єднаними та робити більше для допомоги України, адже росія не повинна перемогти.

Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне в інтерв’ю La Tribune Dimanche.

За його словами, балтійські країни є найбільш вразливими, та їхні занепокоєння зростають зі збільшенням невизначеності, надто через вибори у США.

«Звідси наше бажання створити сплеск мобілізації та підтримки України. Необхідно було додати цю стратегічну невизначеність щодо росії, щоб послати сильний сигнал – ми залишатимемося єдиними», – сказав міністр.

Сежурне зазначив, що європейці та всі союзники України погоджуються з необхідністю робити більше і краще. На сьогодні сім країн, включно з Францією, підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною. Ще 25 перебувають у процесі підписання.

«Є певна єдність у тому, що насправді, після двох років конфлікту, росія стає все більш агресивною щодо нас. І на фронті є занепокоєння як стосовно довгострокової підтримки, так і щодо здатності України вистояти», – додав він.

Міністр закордонних справ наголосив, що ця війна вже мала наслідки для європейців з точки зору цін на енергоносії та купівельної спроможності, і що “було б набагато гірше, якби Україна розпалася або росія перемогла. Тому росія не повинна і не може перемогти”.

«Питання в тому, чи можемо ми змусити росію припинити війну інакше, ніж максимально підтримуючи Україну. Історія дає нам кілька прикладів того, у який глухий кут заводять стратегії відступу і слабкості», – зауважив Сежурне.

За його словами з росією треба говорити однією мовою – мовою балансу сил. Тому дуже наївно думати про встановлення собі власних заборон, коли саме росія порушує міжнародне право і намагається нав’язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн.

Сежурне, МЗС Франції
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