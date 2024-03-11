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Речник ОСУВ «Таврія»: Деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані

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Процес спорудження нових систем оборони на лінії фронту розпочався у грудні 2023 року, оскільки раніше ЗСУ вели наступальні дії. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«Торік Україна вела наступальну операцію, і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд», – пояснив він.

За його словами, деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.

«Ці системи оборонних споруд будуються в тісному контакті з представниками механізованих бригад, які, власне, дають замовлення, що б вони хотіли бачити, в якому місці, якої якості», – уточнив Лиховій.

Речник ОСУВ «Таврія» зазначив, що ці захисні споруди – це друга та третя лінії оборони, вони будуються механізовано, із застосуванням техніки, оскільки такі роботи можливі на відстані не менш ніж 5 км від лінії бойового зіткнення.

Крім Запорізької області, будувати укріплення почали також у більш тиловій Дніпропетровській області, де, за словами Дмитра Лиховія, вже є свої «зуби дракона», і там уже наближаються до обладнання траншей та інших засобів фортифікацій.

ОСУВ «Таврія», Лиховій
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