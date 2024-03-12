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Політтехнолог: Перемога росії загрожує Третьою світовою війною

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Західні політологи стверджують, що світові диктатури стежать за розвитком подій в Україні, а тому перемога росії загрожує Третьою світовою війною.

Про це розповів відомий американський політтехнолог-республіканець, письменник, який працював в адміністрації Джорджа Буша-старшого, але відмовився підтримувати Дональда Трампа у 2020 році Дейн Вотерс.

"Я думаю, що ми рухаємося у напрямку ще одної світової війни. Світ розділений на добро і зло, свободу і авторитаризм, які ведуть боротьбу. Нема сумнівів у цьому", - вважає політолог.

Він переконаний, що зараз такі країни як Німеччина та Франція продовжують "танцювати із дияволом". У разі перемоги авторитаризму - все закінчиться ще однією світовою війною.

"І завершиться усе за рахунок України та решти світу", - наголошує експерт.

Зокрема, Китай зараз почувається більшим "господарем" становища. Політтехнолог припускає, що там повною мірою користуються політичним неспокоєм у Сполучених Штатах.

Також вважає, що Китай, рф та Іран тільки й чекають можливості зайняти домінантне становище на глобальній арені.

"І Пекін здатен побудувати потужніший альянс. Шкода, якщо так. Якщо Америка збирається зректися своєї відповідальності на світовій арені, тоді погані актори - Китай, росія та Іран – неминуче скористаються цим", - додав Дейн Вотерс.

війна, Вотерс
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