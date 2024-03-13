Усунення штучних обмежень на енергетичному ринку України дозволить йому почати функціонувати так само, як і ринки у провідних європейських країнах. Про це заявив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков.

«Треба комплексно розглядати діяльність енергоринку і відходити від штучних перешкод до діяльності ринку у тому алгоритмі, який передбачався і як працює ринок у провідних європейських країнах», – сказав він.

Ексміністр наголосив, що для цього потрібно скасувати експортне ПСО на електроенергію. Але це треба робити комплексно і поетапно.

Також він вважає, що в Україні потрібно переглянути питання прайс-кепів (цінових обмежень на ринку електроенергії – ред.), щоб продовжити рухатись до європейських правил роботи ринків.

«Я думаю, що це, у тому числі, завдання НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ред.) і у тому, щоб ми цей шлях пройшли якомога швидше», – підсумував Плачков.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що Міністерство енергетики та НКРЕКП працюють над впровадженням механізму market coupling в Україні та подальшою лібералізацією енергоринків.