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Комітет Ради хоче збільшення видатків сектору безпеки і оборони майже на 3,6 трлн грн

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче збільшення майже на 3,6 трлн грн видатків сектору безпеки і оборони в проекті державного бюджету на 2027 рік.

Зокрема, за результатами розгляду проекту державного бюджету на 2027 рік (законопроект №16000), Комітет ухвалив рішення підтримати його прийняття за основу за умови збільшення видатків загального фонду до розміру мінімальної потреби органів сектору безпеки і оборони держави для забезпечення виконання ними законодавчо визначених завдань.

Так, Адміністрації Державної прикордонної служби України пропонується передбачити 178,9 млрд грн (+20 млрд грн від зазначеного в проекті); Національній гвардії України – 300,9 млрд грн (+55,2 млрд грн); Міністерству оборони України – 7,272 трлн грн (+3,509 трлн грн); Головному управлінню розвідки Міноборони – 45,6 млрд грн (+4,1 млрд грн); Державному космічному агентству України – 1,3 млрд грн (+250 млн грн); Службі безпеки України – 71,7 млрд грн (+14,1 млрд грн); Управлінню державної охорони України – 6 млрд грн (+1,2 млрд грн); Службі зовнішньої розвідки України – 7,8 млрд грн (+504 млн грн); Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 10,6 млрд грн (-49 млрд грн); Офісу військового омбудсмана – 218,8 млн грн (+19,9 млн грн); Державній спеціальній службі транспорту Міноборони – 68,3 млрд грн (+16,1 млрд грн).

Таким чином, пропонується збільшення видатків загального фонду держбюджету на 3,571 трлн грн.

Верховна Рада, видатки
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