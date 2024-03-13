Більшість українців вважають, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування, - опитування

Переважна більшість українців - 66% - вважають, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування.
Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології, який опублікувала результати опитування, яке провів 17-23 лютого.
"Лише 3% респондентів вважають, що російська мова має отримати статус другої державної", - повідомили соціологи.
81% опитаних бажають усунення російської мови з офіційного спілкування на всій території, або проти її використання у своєму регіоні, сказали у КМІС.
Чим молодші респонденти, тим більш активно вони наполягають на усуненні російської мови з офіційного спілкування. Серед наймолодших респондентів (18-29 років) 84% наполягають на повному усуненні російської мови з офіційного спілкування.
За результатами опитувань КМІС, проведених наприкінці 2023 року, 84% українців загалом і 81% російськомовних громадян зокрема вважають, що утисків російськомовного населення в Україні немає.
"Ще на початку 2000-х років (і насправді і пізніше) українська мова у багатьох асоціювалася як мова старших людей і людей із сільської місцевості (мова "бабусь і дідусів"). Зараз ми бачимо, що найбільше наполягають на єдиному державному і офіційному статусі української мови - наймолодші українці", - сказав виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
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