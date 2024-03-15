Експерт розповів, які фахівці зможуть уникнути мобілізації через прив'язку бронювання до рівня заробітної плати

В разі затвердження в законопроекті про мобілізацію норми про прив'язку бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати, уникнути призову до лав ЗСУ зможуть представники менеджерських посад, деяких робітничих професій, IT-фахівці та працівники сфери продажу.
Про це виконавчий директор рекрутингового ресурсу Артур Міхно розповів в ефірі телемарафону.
"В Україні зараз отримують зарплату понад 35 тисяч грн, зокрема, представники менеджерських посад, які керують відділами чи керівники відділів, чи директори. Також до цього списку відносяться багато робочих спеціальностей. Наприклад, якщо подивитися тонувальник, автомаляр, арматурник, укладальник плитки, то середню зарплату, яку ми бачимо по вакансіях, вона вища за 35 тисяч”, - зазначив Міхно.
За його словами, також до високооплачуваних спеціальностей зараз належать IT-фахівці. Кількість вакансій значно скоротилася, але рівень зарплат все ще досить високий.
"Напрямки, що стосуються продажів, і такі позиції, як регіональний менеджер, продавець-консультант, що працюють business-to-busines, дуже часто пропонують зарплати вище за цю позначку", - додав Міхно.
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