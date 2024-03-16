Греція приєдналася до коаліції для допомоги Україні в розмінуванні, яку очолює Литва

Греція нещодавно приєдналася до коаліції для допомоги Україні в розмінуванні, яку очолює Литва, про це стало відомо під час зустрічі міністрів оборони Греції Нікоса Дендіаса та Литви Арвідаса Анушаускаса у Вільнюсі 15 березня, повідомляється на сайті Міноборони Греції.
"Ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим керівництвом і підписали Угоду у вашій присутності в Брюсселі", - сказав Дендіас, звертаючись до глави Міноборони Литви.
"Повторю нашу позицію, згідно з якою ми розглядаємо вторгнення в Україну як кричуще порушення її національного суверенітету та міжнародного права", - наголосив міністр оборони Греції.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023