Греція приєдналася до коаліції для допомоги Україні в розмінуванні, яку очолює Литва

Греція нещодавно приєдналася до коаліції для допомоги Україні в розмінуванні, яку очолює Литва, про це стало відомо під час зустрічі міністрів оборони Греції Нікоса Дендіаса та Литви Арвідаса Анушаускаса у Вільнюсі 15 березня, повідомляється на сайті Міноборони Греції.

"Ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим керівництвом і підписали Угоду у вашій присутності в Брюсселі", - сказав Дендіас, звертаючись до глави Міноборони Литви.

"Повторю нашу позицію, згідно з якою ми розглядаємо вторгнення в Україну як кричуще порушення її національного суверенітету та міжнародного права", - наголосив міністр оборони Греції.