ISW: росіяни спробують підготуватися до нового наступу влітку 2024 року

росіяни, ймовірно, навесні продовжать спроби локальних атак, а також спробують підготуватися до нового наступу влітку 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Надання допомоги Україні від країн Заходу у сфері безпеки, ймовірно, відіграє вирішальну роль у здатності ЗСУ утримувати позиції та відображати нові наступи армії рф у найближчі місяці.
На думку експертів ISW, російські сили спробують зберегти темпи своїх наступальних операцій по всій лінії фронту, щоб перешкодити українським військам стабілізувати свої оборонні лінії.
Аналітики вважають, що російські сили продовжать використовувати переваги, що надаються наявністю ініціативи на всьому театрі військових дій, для динамічної переоцінки своїх наступальних зусиль цієї весни та влітку, ймовірно, сподіваючись скористатися можливими слабкими місцями в обороні України.
Зазначається, що окупанти можуть спробувати зберегти темп своїх наступальних операцій із будь-якими втратами, щоб скористатися нестачею української техніки до того, як до країни прибуде обіцяна західна допомога у сфері безпеки.
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