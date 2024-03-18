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У Раді вважають, що треба розробити Дорожню карту скасування заборони на експорт газу

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У Верховній Раді обговорили скасування заборони на експорт газу, на який можуть вирости тарифи для українців, за межі України. Учасники обговорення вважають, що у перехідний період слід розглянути це питання та розробити Дорожню карту скасування заборони на експорт.

Про це повідомила пресслужба ВР України 15 березня.

Відповідне питання розглянули під час круглого столу "Другий рік заборони експорту природного газу з України: наслідки та перспективи", який ініціював Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР. За його результатами, які не розголошують, сформують рекомендації для Уряду, Офісу Президента та РНБО.

"Після повномасштабного вторгнення промисловий попит різко впав, залишивши місцевих виробників з надлишковими обсягами природного газу, який вони могли б запропонувати за кордоном, особливо в Молдову, яка прагне диверсифікувати постачання з росії", - зазначив директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський.

За його словами, заборону на експорт треба переглянути з урахуванням викликів широкомасштабної агресії рф. У перехідний період Україна має розглянути скасування заборони на експорт природнього газу, видобутий приватними виробниками, який перевищує необхідні обсяги для споживачів ПСО, з поступовим звуженням обсягу і термінів дії ПСО - механізму покладання спецзобов'язань з постачання електроенергії для потреб населення.

Лорковський додав, що відповідна заборона порушує принципи Енергетичного Співтовариства. Водночас пріоритетом є розробка Дорожньої карти скасування заборони на експорт.

У свою чергу, очільник парламентського профільного комітету Андрій Герус вважає за необхідне ухвалити збалансоване рішення, яке допоможе збільшити надходження до держбюджету, але не змінить стійкості енергосистеми.

Водночас колишній заступник глави Міненерго, віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов заявив, що РНБО готова розглядати питання відновлення експорту газу за обґрунтованих пропозицій.

"Тобто вони готові розглядати, але треба дати їм можливість подивитися і прийняти рішення. В РНБО так само розуміють, що треба робити певні кроки, але ці кроки мають бути виважені", - зазначив він.

газ, Верховна Рада
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