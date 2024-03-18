МЗС Німеччини: Псевдовибори президента рф на окупованих територіях України є недійсними

У МЗС Німеччини заявили, що псевдовибори президента рф на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права.
Як пише Укрінформ, про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення відомства у соцмережі X.
"Псевдовибори у рф не є ані вільними, ані чесними, їхній результат нікого не здивує. Правління путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та черговим порушенням міжнародного права", – йдеться у дописі.
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