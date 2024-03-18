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У сучасному світі можливо все: путін прокоментував можливість конфлікту між росією та НАТО

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володимир путін заявив, що прямий конфлікт між росією та НАТО означатиме, що планета знаходиться за один крок від Третьої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Усім ясно, що це буде в одному кроці від повномасштабної Третьої світової війни. Я думаю, що навряд чи хтось у цьому зацікавлений", - заявив путін після виборів, на яких він отримав майже 90% голосів жителів росії.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що не може виключи розміщення наземних військ в Україні в майбутньому.

Відповідаючи на запитання про висловлювання Макрона, а також про ризики та можливість конфлікту між росією та НАТО, путін сказав: "У сучасному світі можливо все".

путін додав, що військовослужбовці НАТО вже є в Україні.

НАТО, росія
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