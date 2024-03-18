У сучасному світі можливо все: путін прокоментував можливість конфлікту між росією та НАТО

володимир путін заявив, що прямий конфлікт між росією та НАТО означатиме, що планета знаходиться за один крок від Третьої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Усім ясно, що це буде в одному кроці від повномасштабної Третьої світової війни. Я думаю, що навряд чи хтось у цьому зацікавлений", - заявив путін після виборів, на яких він отримав майже 90% голосів жителів росії.
Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що не може виключи розміщення наземних військ в Україні в майбутньому.
Відповідаючи на запитання про висловлювання Макрона, а також про ризики та можливість конфлікту між росією та НАТО, путін сказав: "У сучасному світі можливо все".
путін додав, що військовослужбовці НАТО вже є в Україні.
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