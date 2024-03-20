Командування Сил підтримки ЗСУ: На фронті цілодобово триває будівництво оборонних споруд

На загрозливих напрямках фронту цілодобово триває будівництво оборонних рубежів і споруд. Про це заявила пресслужба Командування Сил підтримки ЗСУ на сторінці в Facebook.
"Дані споруди захищатимуть особовий склад, бойову техніку, боєприпаси від ураження противника, а також будуть прихистком від несприятливих погодних умов і місцем відпочинку для особового складу", – повідомило Командування Сил підтримки.
Зазначається, що до роботи залучені військовослужбовці інженерних військ інженерно-позиційного полку Сил підтримки.
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