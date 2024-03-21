Старець дав прогноз щодо можливої дати закінчення війни в Україні

У мережі опублікували нове пророцтво старця Абрахама щодо можливого терміну та деталей завершення війни в Україні.

Про це йдеться у відео у YouTube.

Як зазначається, пророку-самітнику прийшло одкровення про те, що перемога має настати вже найближчими місяцями.

"Перемога, що малюється на обрії наших надій не є плодом випадковості чи збігу обставин, але результатом злагоджених дій, стратегічних маневрів та мудрого політичного керівництва", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Абрахам побачив, що ключ до перемоги лежить у вмілому командуванні та проведенні ретельно спланованих воєнних операцій. При цьому лідери військових сил зіграють вирішальну роль, використовуючи свій досвід та знання для організації ефективних наступальних та оборонних дій. Важливим стане також впровадження новітніх технологій та озброєнь, які забезпечать перевагу на полі бою.

Також Абрахам наголосив на критичній ролі внутрішньої єдності нації та морального духу серед військових та цивільного населення.

"Мудре командування Збройних сил України, скоординовані дії, а також своєчасна підтримка міжнародних партнерів можуть не просто зупинити окупацію більших територій, а й повернути всі втрачені землі України, забезпечивши перемогу вже у найближчі місяці. Важливу роль відіграє використання інноваційних технологій, зокрема дронів, для розвідки та точних ударів", - зазначив старець.

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