У США відкинули заяви путіна про нібито причетність України до теракту під москвою 22 березня

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відкинула заяви глави кремля владіміра путіна про нібито причетність України до теракту, що стався під москвою 22 березня.
Про це Гарріс сказала ABC News, повідомляє "Європейська правда".
Заступниця Джо Байдена заперечила будь-яку причетність України до стрілянини в росії, зазначивши, що у США немає жодних даних на підтвердження слів путіна.
"Ні, немає жодних доказів, і насправді те, що ми знаємо, це те, що ISIS-K фактично, за всіма ознаками, несе відповідальність за те, що сталося", – сказала віцепрезидентка.
Вона назавала трагедією теракт, у якому, за останніми даними, загинули 137 людей.
"Те, що сталося під час терористичного акту, і кількість убитих людей, очевидно, є трагедією, і ми всі повинні висловити свої співчуття цим родинам", – зазначила Гарріс.
Нагадаємо, очільник кремля путін у суботу сказав, нібито для підозрюваних у теракті підготували "вікно" для переходу кордону з Україною.
Президент Володимир Зеленський заявив, що путін "і інші покидьки" намагаються "звалити на когось іншого" теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холлі".
Міністр фінансів Британії Джеремі Хант назвав "жахливим" теракт, але застеріг від беззастережної віри у заяви росії про стрілянину.
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не дозволити главі кремля та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у підмосков’ї, назвавши путіна "патологічним брехуном".
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