Польща: НАТО розглядає можливість збивання російських ракет над територією західних областей України

Заступник міністра закордонних справ Польщі повідомив, що НАТО розглядає можливість збивання російських ракет, які підійдуть надто близько до його кордонів. Тобто, мова може йти про ліквідацію Альянсом ракет рф над територією західних областей України.

Остання ситуація з ракетою

В ніч на 24 березня російська крилата ракета Х-101 знову залетіла у повітряний простір Польщі. Збройним силам країни довелося підняти винищувачі.

Голова Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що інцидент з ракетою був “значною мірою навмисною дією” і пояснив, чому не було ухвалено рішення про збиття.

"Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми – збивати чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні. І так само може бути коли Україна стріляє в таку ракету. Така ракета може впасти на території Польщі і спричинити певні наслідки. Тому ми, насамперед тут сьогодні, підходимо до цього таким чином, що вважаємо, що це була значною мірою навмисна дія", – заявив польський генерал.

У відповідь на цей інцидент Варшава викликала "на килим" російського посла, який не з’явився на зустріч в МЗС, де йому мали вручити ноту протесту.

Дозвіл Києва

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що через ситуацію на вихідних НАТО почало розглядати варіант збивання російських ракет, коли вони летітимуть у бік території Північноатлантичного Альянсу.

Щоб прийняти таке рішення, серед іншого потрібний буде дозвіл Києва, додав Шейна.

"НАТО аналізує різні концепції, в тому числі те, що такі ракети будуть збивати, коли вони будуть дуже близько до кордону НАТО. Але це має відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків – тоді ракети НАТО вразять російські ракети за межами території Альянсу", – сказав він.

За його словами, не може бути так, щоб агресор щоразу нав’язував нам якісь правила, навпаки він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні.

"Ми дуже серйозно сприймаємо погрози путіна. Він показав, що здатен на все… У нас ще один саміт НАТО в липні. Маємо консолідацію країн ЄС, реактивацію Веймарського трикутника", – зауважив Шейна.

Підтримка Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав Польщу і закликав збивати російські ракети над країнами НАТО. За його словами, зараз не можна допускати порушення повітряного простору Альянсу.

"Один раз може бути помилкою. Але якщо ми дозволимо цьому повторитися, це буде сприйнято як заохочення. Тому ми повинні змінити своє ставлення і надіслати дуже чіткий сигнал, що якщо це станеться знову, ракети або безпілотники будуть збиті", – сказав міністр.

Він підкреслив, що порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами "це не вперше".

"Вже було кілька випадків порушення повітряного простору Румунії, і це також не перший випадок порушення повітряного простору Польщі", – нагадав він.