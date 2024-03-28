У Польщі відбулося перше засідання країн-учасниць коаліції бронетехніки на підтримку України

У польській Варшаві відбулося перше засідання країн-учасниць коаліції бронетехніки на підтримку України. Під час цього засідання представники країн-учасниць домовилися щодо підсилення технічного парку Збройних Сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту, повідомило Міністерство оборони.
Зазначається, що у межах коаліції бронетехніки створено чотири синдикати. На кожен синдикат покладено певні завдання:
Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який очолив українську делегацію зазначив, що ця коаліція має на меті посилити броньований щит Сил оборони, а також спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з росією.
За його словами, це дуже важлива ініціатива союзників з огляду на наявну проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків.
Гаврилюк поінформував, що у межах новоствореної коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.
Передбачається, що у довгостроковій перспективі країни-учасники танкової коаліції та коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023