У Польщі відбулося перше засідання країн-учасниць коаліції бронетехніки на підтримку України

У польській Варшаві відбулося перше засідання країн-учасниць коаліції бронетехніки на підтримку України. Під час цього засідання представники країн-учасниць домовилися щодо підсилення технічного парку Збройних Сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту, повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, що у межах коаліції бронетехніки створено чотири синдикати. На кожен синдикат покладено певні завдання:

постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;

їх технічне обслуговування та ремонт;

підготовка екіпажів та технічного персоналу;

відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який очолив українську делегацію зазначив, що ця коаліція має на меті посилити броньований щит Сил оборони, а також спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з росією.

За його словами, це дуже важлива ініціатива союзників з огляду на наявну проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків.

Гаврилюк поінформував, що у межах новоствореної коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.

Передбачається, що у довгостроковій перспективі країни-учасники танкової коаліції та коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство.