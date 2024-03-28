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У Польщі відбулося перше засідання країн-учасниць коаліції бронетехніки на підтримку України

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У польській Варшаві відбулося перше засідання країн-учасниць коаліції бронетехніки на підтримку України. Під час цього засідання представники країн-учасниць домовилися щодо підсилення технічного парку Збройних Сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту, повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, що у межах коаліції бронетехніки створено чотири синдикати. На кожен синдикат покладено певні завдання:

  • постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;
  • їх технічне обслуговування та ремонт;
  • підготовка екіпажів та технічного персоналу;
  • відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який очолив українську делегацію зазначив, що ця коаліція має на меті посилити броньований щит Сил оборони, а також спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з росією.

За його словами, це дуже важлива ініціатива союзників з огляду на наявну проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків.

Гаврилюк поінформував, що у межах новоствореної коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.

Передбачається, що у довгостроковій перспективі країни-учасники танкової коаліції та коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство.

Польща, Міноборони
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