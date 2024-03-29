Железняк: Рада досі не отримала заяву про вихід із фракції від Безуглої

Президія Верховної ради досі не отримала заяву про вихід із фракції «Слуга народу» від народної депутатки Мар'яни Безуглої. При цьому сама Безугла заявляє про те, що її нібито не відпускають.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка у четвер, 28 березня.

Так, сьогодні на засіданні ВР депутати «Європейської Солідарності» вимагали, щоб Корнієнко оприлюднив заяву Безуглої, адже з моменту, коли вона оголосила, що подала її, минуло вже 2 місяці.

У відповідь на це перший віцеспікер заявив, що станом на сьогодні президія не отримала заяви від депутатки Безуглої.

Сама ж Безугла заявила у Facebook, що вона подавала заяву на вихід із фракції, але її повернули, бо вона, мовляв, була неправильно оформлена.

«Короче, формально не відпускають. З партії «Слуга Народу» вийшла та всі процедури пройшла. Усі питання до керівництва фракції», - написала депутатка.