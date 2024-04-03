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Урядова команда розповіла, як встановити двоетапну автентифікацію для деяких месенджерів

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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України розробила інструкцію щодо встановлення двоетапної автентифікації (скорочено "2FA") для деяких месенджерів та інформаційних систем.

Інструкцію від фахівців з CERT-UA, як це зробити на своїх гаджетах публікує УНН.

Двоетапну автентифікацію (скорочено "2FA") можна встановити на наступних месенджерах та інформаційних системах:

  • Telegram
  • Signal
  • WhatsApp
  • Viber
  • Ukrnet (доведеться встановити додаток-аутентифікатор)
  • Google (доведеться встановити додаток-аутентифікатор)
  • Facebook (доведеться встановити додаток-аутентифікатор)

Для усіх месенджерів потрібно придумати логін (зазвичай це номер вашого телефону – ред.) та пароль. Це і є перший етап автентифікації власника.

Другим фактором, як правило, є додатково придуманий пароль (PIN), одноразовий код, який генерується у відповідному додатку (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) або USB-пристрій (апаратний ключ, токен) на кшталт Yubikey. При цьому, використання одноразових кодів в SMS як основного засобу 2FA не рекомендується.

У випадку викрадення (компрометації) логіну та паролю третім особам буде складніше отримати доступ до вашого облікового запису, адже вони не знатимуть додаткового паролю і/або не зможуть згенерувати одноразовий код. Натомість, ви отримаєте сповіщення про спробу отримання доступу до вашого акаунту, що сигналізуватиме про витік і необхідність зміни логіну та паролю.

"Двохфакторка" є запорукою збереження конфіденційності ваших даних, а також додатковим бар’єром для шахраїв, що намагатимуться викрасти обліковий запис чи ініціювати збір коштів від вашого імені", – пояснили важливість цього заходу кіберфахівці.

Однак, вони попередили й про певний ризик, у випадку втрати гаджета. Та пояснили як можна себе убезпечити на цей випадок.

"Якщо ви втратите телефон із додатком-аутентифікатором це може призвести до неможливості отримати доступ до відповідного акаунту. У зв’язку з цим під час налаштування 2FA з використанням додатку додатково генеруйте коди для відновлення доступу і/або зазначайте альтернативний номер телефону чи адресу електронної пошти", – додали в CERT-UA.

У CERT-UA відзначили, що дуже часто публічні поштові сервіси використовуються як основний "корпоративний" засіб електронного листування. З огляду на зазначене вони закликали керівників та осіб, які забезпечують виконання обов’язків з кіберзахисту, проконтролювати здійснення відповідних налаштувань у своїх працівників.

CERT-UA, 2FA
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