Блінкен: Україна переживає "критичний момент" у протистоянні з росією

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна переживає "критичний момент" у протистоянні з росією, а тому потребує термінової підтримки країн Заходу.

Про це Блінкен сказав журналістам у Франції, його слова наводить агентство Reuters.

"Абсолютно необхідно надати українцям те, що їм потрібно для самозахисту, особливо коли йдеться про боєприпаси та засоби ППО", — сказав Блінкен.

За його словами, такий запит українців є ще однією причиною, через яку Конгрес США має виконати запит президент Джо Байдена щодо виділення коштів на допомогу Україні.