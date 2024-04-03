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Блінкен: Україна переживає "критичний момент" у протистоянні з росією

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна переживає "критичний момент" у протистоянні з росією, а тому потребує термінової підтримки країн Заходу.

Про це Блінкен сказав журналістам у Франції, його слова наводить агентство Reuters.

"Абсолютно необхідно надати українцям те, що їм потрібно для самозахисту, особливо коли йдеться про боєприпаси та засоби ППО", — сказав Блінкен.

За його словами, такий запит українців є ще однією причиною, через яку Конгрес США має виконати запит президент Джо Байдена щодо виділення коштів на допомогу Україні.

Блінкен
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