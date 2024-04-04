Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) допускає зміну тарифу на електроенергію для населення.

Відповідну заяву зробив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, як пишуть Українські новини з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тарасюк сказав журналістам, що не відкидає зміни в механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО), для якого до 1 травня 2024 року різницю в тарифах покривають компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

"Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", — сказав Тарасюк.

Він пояснив, що всі енергетичні компанії зіткнулися з важкою ситуацією. Вона, в першу чергу, пов'язана з повномасштабним вторгненням росії.

Наразі механізм забезпечення населення електроенергією передбачає, що "Енергоатом" та "Укргідроенерго" виплачують постачальникам різницю між тарифом для населення та ринковою ціною електроенергії. Компенсація надається з коштівід діяльності "Енергоатому" та "Укргідроенерго" на ринку.