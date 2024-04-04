Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

НКРЕКП допускає зміну тарифу на електроенергію для населення

218

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) допускає зміну тарифу на електроенергію для населення.

Відповідну заяву зробив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, як пишуть Українські новини з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тарасюк сказав журналістам, що не відкидає зміни в механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО), для якого до 1 травня 2024 року різницю в тарифах покривають компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

"Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", — сказав Тарасюк.

Він пояснив, що всі енергетичні компанії зіткнулися з важкою ситуацією. Вона, в першу чергу, пов'язана з повномасштабним вторгненням росії.

Наразі механізм забезпечення населення електроенергією передбачає, що "Енергоатом" та "Укргідроенерго" виплачують постачальникам різницю між тарифом для населення та ринковою ціною електроенергії. Компенсація надається з коштівід діяльності "Енергоатому" та "Укргідроенерго" на ринку.

НКРЕКП, Тарасюк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 4 апреля 2024
Среда, 3 апреля 2024
Вторник, 2 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023