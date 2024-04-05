СБУ: Сьогодні загальне правило таке, що безпечного месенджера не існує

Безпечного месенджера не існує, заблокувати Telegram технічно важко, і там працюють багато проукраїнських патріотичних каналів.

Як пишуть Факти, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

«Сьогодні загальне правило таке, що безпечного месенджера не існує. Є технічні рішення, які дають змогу отримати доступ не лише до Telegram, але й до Signal, Viber та інших. А якщо взяти більш дорожчі й складні технічні рішення, то можна отримати доступ загалом до пристрою, і тоді абсолютно все, що там є, буде у зловмисника», – наголосив він.

За словами Вітюка, Telegram активно використовується в дезінформаційних кампаніях рф, як і низка інших месенджерів – Facebook, Х (Twitter).

Він зазначив, що є низка вже створених пропагандистами Telegram-каналів і постійно додаються нові під виглядом українських, які нібито знаються на внутрішній ситуації в провладних кабінетах.

«Але насправді ці канали є російськими, через них спеціально запускається дезінформація, щоб впливати на наших людей. Але в принципі точно така сама діяльність ведеться і через Facebook, і через Twitter або Х, як він тепер називається. Водночас у Telegram працюють багато проукраїнських патріотичних каналів, які є публічними, тобто їх адміністратори чи власники є відомими. І вони, навпаки, протидіють російській пропаганді», – наголосив він.

Вітюк зауважив, що небезпечність Telegram в Україні підкреслюється, тому що він популярний саме в нас, однак заблокувати його технічно важко, як і будь-який інший месенджер.

«Якщо навіть частково і зробити це, то з використанням VPN та інших технологій заборону можна буде обійти», – пояснює він.

На побудову інфраструктури протидії тим чи іншим месенджерам витрачаються мільярди, тобто технічної можливості, за словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, повністю все заблокувати немає.