Шмигаль доручив напрацювати рішення щодо забезпечення енергетичного сектору України необхідним обладнанням

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам напрацювати рішення щодо забезпечення й можливості закупівлі необхідного енергетичного обладнання.
"Енергетика - ключовий зараз напрям роботи. За участі керівників великих енергетичних підприємств провели нараду щодо стану енергосистеми. Заслухали інформацію міністра енергетики щодо ситуації в енергосистемі після останніх російських обстрілів. Очільник Міненерго й голова "Укренерго" зараз працюють у Харкові, координують ситуацію на місці. Важливо якнайшвидше відновити світло мешканцям регіону. Керівники компаній доповіли про стан енергогенерувальних підприємств", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Також прем'єр дав завдання профільним міністерствам напрацювати рішення щодо забезпечення й можливості закупівлі необхідного обладнання.
"Маємо дані від країн-партнерів щодо готовності допомогти з необхідним обладнанням. У цьому напрямі за моїм дорученням також створено відповідну робочу групу, яка вирушає до країн ЄС", - написав він.
Серед іншого на нараді обговорили посилення захисту енергооб'єктів і розвиток децентралізованої енергосистеми.
"Міністерства отримали відповідні термінові завдання. Зокрема, доручив спростити процес встановлення когенераційних установок і мобільних котелень", - підсумував Шмигаль.
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