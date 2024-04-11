Експерт: Україна в контексті нового торговельного режиму може втратити близько мільярда євро

Україна в контексті нового торговельного режиму може втратити близько мільярда євро протягом року.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив в ефірі Українського радіо заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За словами експерта, ця угода відрізняється від тих умов лібералізації політики щодо експорту, які діяли протягом 2023 року і мають закінчитися після 5 червня.

"Запроваджується екстрене гальмування – певний перелік продуктів (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор і ще низка продуктів), які будуть рахуватися за принципом загального експорту, який відбувався у 2022-23 роках, але також і було включено другу половину 2021 року... Будемо бачити суттєве обмеження порядку продуктів – зокрема, цукор – які у 2023-му році продемонстрували ефективну присутність і нарощування на території ЄС", - пояснив експерт.

За його оцінками, внаслідок продовження політики лібералізації втрачатимуть український бізнес, переробні компанії, виробники товарів. А відтак - і кошти, з яких сплачувалися б податки, що йдуть на обороноздатність України. "Європейці повинні розуміти, що те, що вони допомогли в 2022-му році – це була допомога, бо в Україні розпочалась війна, і зараз вона нікуди не зникла. росія продовжує атакувати, росія продовжує війну і обмеження дуже шкодитимуть підтримці нашої армії", - наголосив Марчук.

Експерт також відзначив, що разом із ухваленими нормами щодо України в контексті "екстреного гальмування" будуть ухвалені й мита – обкладатиметься митом продукція зернової лінії групи. І це одна з вимог, які порушувала Україна під час перемовин. "Тому, коли ми говорили європейцям, що ви зараз кажете, що є якесь засилля продукції, що ця продукція призводить до неконкурентності європейському фермеру з третіх країн світу, то дивно, чому ви звертаєте увагу в першу чергу на Україну, але жодним чином не звертаєте увагу на російські продукти, - сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. - В контексті цих змін передбачатиметься мито на російську і білоруську продукції. Сподіватимемося, що це частково зніме питання з напруженням, яка існує сьогодні серед аграріїв Польщі, які весь час порушують питання. І таким чином ми побачимо, що, можливо, навіть по деяких категоріях продуктів не буде застосовуватися це критичне гальмування щодо України".

Питання транзиту товарів експерт вважає одним із найскладніших у перемовинах між Україною та Польщею, зокрема, на рівні профільних міністрів. "Це були важкі перемовини, і там були означені напрямки, за якими ми готові рухатися. Одним із ключових питань стало питання розблокування транзиту. Насправді Польща розуміє, що, блокуючи транзит, вона перешкоджає торгівлі ЄС із Україною і насправді порушує дуже значну кількість юридичних моментів і може за це понести відповідальність у вигляді певних штрафів. Тому вони наполягають, щоб Україна самостійно обмежила певний вид продукції. Далі ці розмови були продовжені 5 квітня в Литві, і ми дякуємо нашим литовським колегам, які підтримали звернення і організували тристоронню робочу групу Україна-Польща-Литва, де теж були ухвалені досить вагомі речі, пов'язані з посиленням санкцій щодо росії".

Водночас експерт зауважив, що питання щодо блокування на митних пунктах із Польщею буде предметом перемовин наступної зустрічі, яка відбудеться, як очікується, в середині квітня.