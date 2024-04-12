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Bild: В Україні закінчилися ракети Patriot та Iris-T

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В України закінчилися ракети до зенітних систем ППО Patriot та Iris-T. Про це повідомив журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке у соцмережі Х четвер, 11 квітня.

Він зазначив, що кілька тижнів тому про це вже попереджав.

"В Україні закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони. І це при тому, що у нас на складах сотні систем та тисячі ракет. Немає слів. Просто гнів", – написав він.

Також він оприлюднив карту польоту російських ракет і дронів у ніч на четвер, звернувши увагу на те, що деякі з них вільно пролетіли над Києвом.

Трохи пізніше Рьопке уточнив, що це не значить, що зараз в України нуль ракет Patriot PAC-2 і PAC-3.

"Джерело повідомило мені ймовірну точну поточну цифру два тижні тому. Я не розкриватиму цього, звичайно. Але їхнє число було так мало, що тепер воно має бути майже нічого", – додав журналіст.

ППО, Рьопке
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