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ПФУ: Пенсії до 5 тис. гривень мають 62,7% українських пенсіонерів

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Серед понад 10 млн українських пенсіонерів лише 37,3% отримують пенсії вище, ніж 5 тис. гривень. Усі інші мають нижчі пенсійні виплати.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України станом на квітень 2024 року.

На сьогодні в Україні зафіксовано 10 154 705 пенсіонерів.

Станом на 1 квітня поточного року 1 224 710 (12,1%) українців мають пенсійні виплати у розмірі понад 10 тис. гривень. Середні виплати у цієї категорії пенсіонерів складає 15 268,49 грн.

Водночас пенсії в діапазоні 5 тис. – 10 тис. гривень отримує 25,2% українців, що становить 2 561 420 осіб. Середній розмір пенсійної виплати складає 6 843,67 грн.

Своєю чергою пенсії до 5 тис. гривень мають 62,7% населення:

  • пенсії розміром від 4001 до 5 тис. грн отримує 1 889 222 особи (18,6%), їх середня виплата – 4 415,87 грн;
  • пенсії від 3001 до 4 тис. грн отримує 1 754 068 осіб (17,3%), середня пенсія – 3 548,08 грн;
  • до 3 тис. гривень отримує 2 725 285 осіб, або ж 26,8%. Їх середня пенсія складає 2 761,58 гривні.

За даними Пенсійного фонду, жителі Києва мають найвищі показники середніх пенсійних виплат по регіону – 7847,68 грн.

Жителі Рівненської та Донецької областей йдуть слідом за столицею – 7205,37 грн та 7017,36 грн відповідно.

Водночас трійку найменших середніх пенсійних виплат посідають:

  • Закарпатська область – 4615,87 грн;
  • Чернігівська область – 4597,56 грн;
  • та Тернопільська область – 4399,66 грн.

ПФУ, пенсії
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