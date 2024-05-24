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Вигівський: Поліцейські і військові обов'язково мають фіксувати на відео процес оповіщення військовозобов'язаного

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Процес оповіщення військовозобов'язаного поліцейськими та представниками ТЦК і СП обов'язково має фіксуватися на відео.

Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, чинне законодавство чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото та відеофіксацію процесу.

Він уточнив, що йдеться про процес пред'явлення та перевірки документів і фіксація є обов'язковою.

При цьому глава Нацполіції пояснив, що будь-який громадянин може повідомити про випадки неправомірних дій за номерами 102 або 112 та на телефони "гарячих ліній".

"Відразу буде реакція", - запевнив Вигівський.

Вигівський
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