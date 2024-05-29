Кабмін визначився з пріоритетним електропостачанням критично важливих об'єктів у разі вимкнення світла

Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.
Про це йдеться на сайті КМУ.
Порядок передбачає, що оператор системи передачі може коригувати обсяги граничної потужності для забезпечення стабільності енергосистеми у разі суттєвих змін у її стані чи режимах споживання.
Згідно з документом, основний споживач, електропостачання якого має пріоритетний характер, може відключати субспоживачів, робота яких не впливає на його діяльність.
"У разі невжиття основним споживачем заходів із відключення субспоживачів, які не впливають на роботу основного споживача, такі основні споживачі можуть включатися до графіків погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.
У документі наводиться перелік критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання під час обмежень електроенергії.
Сюди входять:
Зазначається, що прийняте рішення спрямоване на забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури та життєво важливих об'єктів в умовах можливих обмежень електропостачання. Це є важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки України.