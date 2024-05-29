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Кабмін визначився з пріоритетним електропостачанням критично важливих об'єктів у разі вимкнення світла

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Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

Про це йдеться на сайті КМУ.

Порядок передбачає, що оператор системи передачі може коригувати обсяги граничної потужності для забезпечення стабільності енергосистеми у разі суттєвих змін у її стані чи режимах споживання.

Згідно з документом, основний споживач, електропостачання якого має пріоритетний характер, може відключати субспоживачів, робота яких не впливає на його діяльність.

"У разі невжиття основним споживачем заходів із відключення субспоживачів, які не впливають на роботу основного споживача, такі основні споживачі можуть включатися до графіків погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

У документі наводиться перелік критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання під час обмежень електроенергії.

Сюди входять:

  • Об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.
  • Заклади охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.
  • Військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.
  • Підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни.
  • Підприємства з неперервним циклом виробництва.
  • Електронні комунікаційні мережі.
  • Органи державної влади, такі як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).

Зазначається, що прийняте рішення спрямоване на забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури та життєво важливих об'єктів в умовах можливих обмежень електропостачання. Це є важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки України.

Кабмін, електроенергія
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