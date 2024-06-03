Никифоров: Найближчим часом союзники зроблять публічні заяви щодо нових поставок систем ППО для України

Найближчим часом союзники зроблять публічні заяви щодо нових поставок систем протиповітряної оборони для України.
Зокрема, тема ППО була основною під час зустрічі президента Володимира Зеленського із міністром оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном, що відбулась у Сингапурі. Про це в ефірі національного телемарафону розповів прессекретар президента Сергій Никифоров, передає Gazeta.ua.
"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", - сказав Никифоров.
За його словами, Україна нині активно працює із США, а Вашингтон, своєю чергою - з іншими партнерами, щодо нових систем ППО для України.
"І очікуємо на публічні позитивні рішення вже найближчим часом", - додав Никифоров.
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