Бельгія закликає уряди країн ЄС розглянути можливість позбавлення права голосу Угорщини

Бельгія, яка зараз головує в Раді ЄС, закликає уряди країн Євросоюзу розглянути можливість розпочати процедуру позбавлення права голосу Угорщини, яка має головувати наступного місяця.
Про це виданню Politico сказала голова МЗС Бельгії Аджі Лябіб.
"У нас є Європа, яка важко рухається вперед, і, на жаль, деякі держави - зокрема, одна держава - дедалі частіше займають позицію, яка полягає в блокуванні та вето", - сказала вона.
Аджі Лябіб вважає, що слід мати сміливість ухвалювати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця, яка передбачає припинення права вето.
Зазначається, що Європейський парламент розпочав перший етап процедури за статтею 7 проти Угорщини у 2018 році, але процес зайшов у глухий кут.
Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС у липні, що дасть Будапешту більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети на шість місяців, навіть попри те, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує перешкоджати ухваленню рішень ЄС з важливих питань.
"Це момент істини. Або ми виконуємо свої обов'язки, що вимагає політичної мужності і сили волі. Або ми створюємо механізми, які не працюють. Тож ми маємо зробити вибір. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо він не працює, ми повинні його реформувати. Це майбутнє Європейського Союзу ", - заявила Лябіб.
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