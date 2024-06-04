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Сійярто: Ми ще не ухвалили рішення щодо участі у Саміті миру

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Угорщина поки не ухвалила рішення, чи братиме участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю провладному білоруському телеканалу ОНТ, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА.

Угорський міністр пояснив, що Будапешт вагається, оскільки на саміті не буде росії.

"Ми поважаємо швейцарські зусилля з досягнення миру. Ми справді поважаємо їхню позицію. Але водночас питання в тому, чи має мирна конференція сенс, якщо відсутні сторони війни. Тож якщо не обидві сторони представлені, гадаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме – прагнення до миру", – сказав Сійярто.

Він вважає, що мирна конференція має реальний сенс, "якщо обидві сторони сидять за столом переговорів".

Сійярто
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