Ляшко: На відновлення української медичної системи потрібно понад 14 млрд доларів

На відновлення української медичної системи протягом найближчих 10 років потрібно понад 14 млрд доларів, оскільки росія не лише зруйнувала лікарні, а намагається знищити “швидкі”, аптеки, вивозить обладнання та ліки.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC2024) у Берліні.

"Ціна відновлення медичної сфери України після наслідків повномасштабної війни, які зафіксовані вже зараз, складає більше ніж 14 мільярдів доларів на найближчі 10 років. Однак росія намагається знищити не лише наші лікарні, а й руйнує наші “швидкі”, аптеки, вивозить обладнання та ліки, вбиває наших медиків. Загальні втрати медичної сфери від війни колосальні – це щонайменше 17,8 мільярда доларів", – зазначив Ляшко.

Додамо, що рф пошкодила 161 авто "швидкої", 261 автівку екстреної допомоги знищила, а ще 125 захопила.

Він нагадав, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 1618 медзакладів, а 214 зруйновано повністю. Найбільше постраждали лікарні Харківської, Донецької, Миколаївської та інших областей.

Міністр охорони здоров'я підкреслив критичну важливість підтримки міжнародних партнерів для функціонування та розвитку української системи безоплатної меддопомоги. Зокрема, співпраця з ВООЗ допомагає впроваджувати реформи та забезпечувати населення медпослугами в умовах війни.

Ляшко також презентував Стратегію сфери охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров’я наразі зосереджено на трьох пріоритетах: забезпечення якості, доступності та безоплатності медичної допомоги.

Незважаючи на війну, медична реформа не зупинилася, а навпаки, отримала новий імпульс з урахуванням вимог воєнного часу. Було створено спроможну мережу лікарень, до якої увійшли 562 медичні заклади. Це дозволило більш раціонально розподіляти обмежені фінансові ресурси. Обсяг гарантованих медичних послуг для українців не був зменшений, а навпаки, у 2024 році Програма медичних гарантій розширилася, виділено майже 159 млрд гривень, що на 16 млрд більше, ніж торік.

За його словами, через війну близько 250 000 пацієнтів щороку потребують якісної реабілітаційної допомоги. МОЗ розбудовує реабілітаційну мережу на базі кластерних та надкластерних лікарень, щоб забезпечити рівномірний доступ до реабілітації по всій країні. У 2024 році пропускна спроможність реабілітаційної системи України становить майже 10 тисяч терапевтичних сесій на день, що втричі більше, ніж на початку 2022 року.