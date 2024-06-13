Нідерланди дозволяють Україні використовувати свої винищувачі F-16 для ударів по цілях у рф

Нідерланди дозволяють Україні використовувати свої винищувачі F-16 для ударів по військових цілях на території росії. Єдина умова країни - дотримання міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен в інтерв'ю "Суспільному".
"F-16 - це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо", - сказала Оллонґрен.
Вона зазначила, що те, як саме використовувати F-16 - це рішення українських військових.
"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію", - додала міністр.
Оллонґрен також розповіла, що перші винищувачі, ймовірно, надійдуть до України вже цього літа.
"Спочатку данські, потім нідерландські. І потім будемо продовжувати так працювати - партіями", - додала вона.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023