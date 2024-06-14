Bloomberg: Ціни на уран за останні п'ять років зросли на 233%

Ціни на уран за останні п'ять років зросли на 233% – в рази більше, ніж на літій, мідь, срібло й золото. Різке подорожчання урану є наслідком того, що багато країн вирішили знову розвивати атомну енергетику, від якої планували відмовитися, пише Bloomberg.

Здорожчання урану, пише агентство, вплинуло і на фондовий ринок: вартість деяких гірничодобувних компаній у Канаді, де є багаті уранові родовища, за останні чотири роки зросла більш ніж на 400%.

Канадські компанії запускають нові проєкти, нарощують потужності тих, що працюють, та відновлюють покинуті шахти.

Попит на уран різко впав після катастрофи на японській атомній електростанції Фукусіма у березні 2011 року. Зараз у світі будується 61 АЕС, ще 90 проєктів перебувають на стадії планування. Крім того, обговорюється можливість відновити роботу понад 300 станцій, які були закриті.

Попит на уран зростає з боку Китаю, Індії, Японії, США та Європи. За оцінками президента аналітичної компанії TradeTech Треви Клінгбіл, попит на уран може перевищити пропозицію на 100 млн фунтів ($128 млн) у 2030-х роках.

Попит з боку ядерних реакторів, за прогнозами, перевищить пропозицію до 2040 року.

У розширенні ядерної енергетики лідирують Китай та Індія.

Дефіцит посилюється через розрив зв'язків з Росією, яка постачала необроблений і збагачений уран для багатьох АЕС у Європі та інших частинах світу. США зараз повністю заборонили використання російського урану.

Понад половину світового урану нині постачають Казахстан і Канада – 40% і 21% відповідно.