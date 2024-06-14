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Мінсоцполітики працює над створенням Соціального веб-порталу електронних послуг

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Заяву на соціальну послугу можна буде подати онлайн. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передають Українськi Новини.

Згідно з рішенням уряду створять Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики, який буде складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

"Впровадження Соціального порталу Мінсоцполітики – важливий крок до ефективної цифровізації соціальних послуг. Величезні черги і стоси паперів відійдуть у минуле, а дистанційне звернення незабаром стане повсякденністю. Однак переваги відчують не лише громадяни, а й самі фахівці. Наприклад, завдяки автоматизації процесів зекономлений час вони зможуть присвятити людині або сім'ї, яка потребує соціальної підтримки", - сказав заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку Костянтин Кошеленко.

Згідно з повідомленням, на порталі можна буде знайти всю необхідну інформацію про соціальні послуги, подати онлайн заяву або звернення, щоб їх отримати, або ж залишити повідомлення про людину або сім'ю, яка потребує соціальної підтримки.

Крім того, як зазначає Мінсоцполітики, не треба буде тривалий час очікувати на рішення уповноважених органів, адже такі запити розглядатимуть на місцях оперативно – ЄІССС автоматично підтягуватиме необхідну інформацію.

Громадяни матимуть можливість відстежувати статус своїх звернень в особистому кабінеті.

Тож у перспективі, щоб отримати соціальні послуги, достатньо буде перейти на Соціальний портал Мінсоцполітики, авторизуватися в особистому кабінеті, обрати одну або декілька соціальних послуг та заповнити відповідну заяву.

Наразі тривають приймальні випробування, а про офіційний запуск повідомлять окремо.

Мінсоцполітики, веб-портал
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