Макрон: Посилення тиску країн світу на рф з метою домогтися Олімпійського перемир'я "надзвичайно важливе"

Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідерів країн світу посилити тиск на рф для ухвалення нею резолюції про Олімпійське перемир'я і припинення агресії проти України.
"У нас буде ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН резолюція про олімпійське перемир'я. Це явний заклик до росії припинити агресивну війну і напади на цивільне населення і цивільні об'єкти. Паралельно з цим багато лідерів виступають з дуже важливими ініціативами", - сказав Макрон під час першого пленарного засідання в межах глобального Саміту миру в Швейцарії.
Французький лідер вважає, що посилення тиску лідерів країн світу на рф з метою домогтися Олімпійського перемир'я з російського боку "надзвичайно важливе".
Водночас він наголосив, що (Олімпійське - ІФ-У) перемир'я не розглядається як зобов'язання щодо України.
"Я пропоную, щоб паралельно ми разом будували продовження процесу, щоб розширити представництво держав у ньому, щоб уникнути поділу світу та уникнути змагань ініціатив, а працювати разом, не ділити коло держав, а будувати те, що повинно стати низкою ключових вимог глобального співтовариства, які ми могли б покласти на стіл росіянам", - сказав Макрон. Він додав, що, на його думку, "це найкращий спосіб допомогти Україні побудувати межі для сталого миру, який спирається на міжнародне право".
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