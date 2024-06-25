Кравчук: ПАРЄ ухвалить резолюцію, в якій закріпить рішення першого установчого Саміту миру

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) збирається ухвалити резолюцію, в якій закріпить рішення першого установчого Саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Про це Укрінформу повідомила членкиня української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає "Європейська правда".

"За кілька днів буде подана заявка на резолюцію, яку ініціювала якраз швейцарська делегація. Вона буде стосуватися якраз підсумків Саміту миру, а також міститиме заклик до всіх країн активно працювати далі за всіма ухваленими на зустрічі пунктами", – повідомила народна депутатка.

За її словами, резолюцію планується ухвалити досить швидко, оскільки Україна збирається не затягувати із проведенням другого Саміту миру.

"Основне в документі – надати підтримку українським планам та самому формату. Йдеться про те, що країни, які вірять в права людини, в статут ООН, вірять у міжнародне право, збираються разом, працюють і потім кажуть агресору своє слово. Яке звучатиме різними мовами, всіма мовами Ради Європи", – пояснила Кравчук.

Серед 46 країн-членів Ради Європи лише кілька країн не доєднались до рішення саміту, яке підтримали навіть такі держави з особливою позицією як Угорщина та Сербія. Серед тих, хто не підписав – Вірменія. Водночас серед підписантів, окремо фігурує Рада Європи, а також Єврокомісія, Єврорада та Європарламент.