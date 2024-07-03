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Клімкін: Хвиля правих політиків у ЄС ще довго буде відчутною

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Хвиля правих політиків у Європейському Союзі ще довго буде відчутною, і вони впливатимуть на всі рішення щодо України. Нам потрібно навчитися з ними говорити.

Таку думку озвучив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Права хвиля в Європі не зупиниться, Франція – лише її частина. Вона не змиє Європу, але буде відчутною ще довго. Адже праві пропонують прості і зрозумілі, хоча, звісно, більш ніж контроверсійні відповіді. Їхня перевага в тому, що інші і таких не пропонують, дефіцит лідерства в Європі зашкалює», – зазначає він.

Клімкін вважає, що праві будуть впливати на всі рішення щодо України, її безпеки, постачань зброї, виділення грошей і вступу до ЄС. Тому, на думку дипломата, українцям потрібно навчитися з ними говорити. «Праві – це нова нормальність європейської політики, і нам прийдеться мати з нею справу», – вважає Клімкін.

«Звісно, не з тими, хто фінансується з Москви, але із всіма іншими. Після війни в нас буде чималий простір для тих, хто буде чи вважатиме себе правим. Важливо, щоб вони знайшли спільну мову з іншими європейськими правими», – наголошує ексголова МЗС.

Водночас Клімкін застерігає, що Україну не мають бачити «правою» країною, адже традиційні європейські партії вбачатимуть в цьому загрозу для себе і можуть гальмувати процес вступу до ЄС.

Клімкін
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