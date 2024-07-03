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Представник Держдепу: В США розглядають угоду про безпеку, як частину мосту до членства України в НАТО

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В США розглядають двосторонню угоду про безпеку, яку підписали президент Джо Байден та Володимир Зеленський, як частину мосту до членства України в НАТО, щоб одного дня Україна змогла вступити до Альянсу. Про це заявив представник Держдепу Ведант Пател на брифінгу, коментуючи слова Президента Зеленського, що Білий дім не готовий дати Україні запрошення в НАТО, пише УНН.

Представник Держдепу вказав, що підписана двосторонння угода між США та Украною підтверджує прихильність Сполучених Штатів народу України. За його словами, зобов'язання, які прописані в угоді, мають вирішальне значення для гарантування безпеки України в демократичному, економічному та військовому сенсі.

«Держсекретар і президент говорять про те, що ми вважаємо важливим наявність мосту до членства України в НАТО. Звісно, ця двостороння угода про безпеку не замінює її, але це одна з тих речей, які ми розглядаємо як частину цього мосту, щоб одного дня Україна змогла вступити до НАТО. Ми вже давно говоримо, що підтримуємо і підтверджуємо політику відкритих дверей НАТО», - заявив Пател.

Він також вказав, що в США немає проблем із притягненням росії до відповідальності. І з моменту жорстокого вторгнення в Україну, Сполучені Штати зробили низку кроків, починаючи від експортного контролю і закінчуючи санкціями, щоб притягнути рф до відповідальності.

НАТО, Байден, Зеленський, Пател
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