Аграрії просять Раду ухвалити зміни до законодавства про кредитування у період дії воєнного стану

Представники аграрного бізнесу та профільних асоціацій просять Верховну Раду якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства про кредитування у період дії воєнного стану.
Про це на пресконференції в Укрінформі «Роль прифронтового бізнесу в перемозі. Як забезпечити його підтримку» повідомив заступник голови Всеукраїнського аграрної ради Денис Марчук.
Він зазначив, що законопроєкт №11180-2 стосується релокованих підприємств та бізнесу, чиї власники переїхали з тимчасово окупованих територій. Поміж іншого, пропонується тимчасово, на період дії воєнного стану, заморозити виплати за кредитами товаровиробників, котрі змушені були залишити бізнес у захоплених ворогом районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, і нині живуть та працюють на територіях, підконтрольних Україні.
«Вони релокувалися, але не можуть розпочати на новому місці власну справу. Тому що де-факто внесені до Реєстру боржників. І щойно на їхніх рахунках з’являться якісь кошти, їх одразу ж заберуть. Ці люди залишилися практично наодинці зі своїми проблемами. Тому ми хочемо, щоб парламент ухвалив цей законопроєкт якомога швидше», - пояснив Марчук.
Зволікати, за його словами, не можна не лише через те, що країна втрачає можливість скористатися досвідом і знаннями таких переселенців, а й тому, що, розчарувавшись та не маючи можливостей для заробітку, дехто з них вже виїхав за кордон, або й вимушений був повернутися до рідних місць, які тимчасово окуповані ворогом.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023