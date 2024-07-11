Аграрії просять Раду ухвалити зміни до законодавства про кредитування у період дії воєнного стану

Представники аграрного бізнесу та профільних асоціацій просять Верховну Раду якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства про кредитування у період дії воєнного стану.

Про це на пресконференції в Укрінформі «Роль прифронтового бізнесу в перемозі. Як забезпечити його підтримку» повідомив заступник голови Всеукраїнського аграрної ради Денис Марчук.

Він зазначив, що законопроєкт №11180-2 стосується релокованих підприємств та бізнесу, чиї власники переїхали з тимчасово окупованих територій. Поміж іншого, пропонується тимчасово, на період дії воєнного стану, заморозити виплати за кредитами товаровиробників, котрі змушені були залишити бізнес у захоплених ворогом районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, і нині живуть та працюють на територіях, підконтрольних Україні.

«Вони релокувалися, але не можуть розпочати на новому місці власну справу. Тому що де-факто внесені до Реєстру боржників. І щойно на їхніх рахунках з’являться якісь кошти, їх одразу ж заберуть. Ці люди залишилися практично наодинці зі своїми проблемами. Тому ми хочемо, щоб парламент ухвалив цей законопроєкт якомога швидше», - пояснив Марчук.

Зволікати, за його словами, не можна не лише через те, що країна втрачає можливість скористатися досвідом і знаннями таких переселенців, а й тому, що, розчарувавшись та не маючи можливостей для заробітку, дехто з них вже виїхав за кордон, або й вимушений був повернутися до рідних місць, які тимчасово окуповані ворогом.