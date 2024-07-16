У Німеччині відреагували на нові погрози кремля на адресу європейських столиць

В уряді Німеччини заявили, що не почули нічого нового у свіжих погрозах кремля на адресу європейських столиць з огляду на плани розміщення далекобійної зброї США.

Про це на брифінгу в понеділок заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Берлін взяв до уваги чергові погрози кремля, зокрема, речника глави кремля дмитрія пєскова, але не почув нічого нового.

"Нічого нового пєсков не сказав, адже позиція відома: російське військово-політичне керівництво давно вже націлилося на європейські столиці", – зауважив Гебештрайт.

При цьому він визнав, що "подібні заяви в принципі завжди треба сприймати серйозно". Речник підкреслив, що обговорювати можливі ініціативи із роззброєння з російською стороною наразі не є можливим, адже "росія поводиться набагато агресивніше зі своїми сусідами, ніж раніше".

Гебештрайт також підкреслив, що рішення американської адміністрації розмістити у 2026 році конвенційну зброю великої дальності в Німеччині пов’язане саме з тим, що змінилася безпекова ситуація.

Він також нагадав, що російське керівництво кілька років тому вийшло з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, й росія не лише розробляє нове озброєння, але й розміщує його близько до кордонів.

"Тому експерти з безпеки сходяться у думці про необхідність неядерної компоненти стримування у центрі Європи, зокрема в Німеччині", – сказав урядовий речник.